22-річний колишній бойовик "ДНР" здався в поліцію Бахмута

Хлопець приєднався до терористів у 17 років

22-річний учасник незаконних збройних формувань добровільно здався правоохоронцям Бахмута.

До бойовиків "ДНР" житель Бахмута приєднався, коли йому було 17 років. Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

"У серпні 2014-го поїхав до окупованого Донецька, де приєднався до одного з батальйонів так званої "ДНР", і в січні 2015 охороняв адміністративний будинок цього батальйону. Слід зазначити, що "база" перебувала за 5 км від Донецького аеропорту, тому з початком боїв на його території бахмачанин зник", - йдеться в повідомленні.

Зараз хлопець добровільно дає свідчення про незаконну діяльність інших "колег".

Після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення він може бути звільнений від покарання за ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.