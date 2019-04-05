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22-річний колишній бойовик "ДНР" здався в поліцію Бахмута

Хлопець приєднався до терористів у 17 років
22-річний учасник незаконних збройних формувань добровільно здався правоохоронцям Бахмута.
22-річний колишній бойовик "ДНР" здався в поліцію Бахмута

До бойовиків "ДНР" житель Бахмута приєднався, коли йому було 17 років. Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

"У серпні 2014-го поїхав до окупованого Донецька, де приєднався до одного з батальйонів так званої "ДНР", і в січні 2015 охороняв адміністративний будинок цього батальйону. Слід зазначити, що "база" перебувала за 5 км від Донецького аеропорту, тому з початком боїв на його території бахмачанин зник", - йдеться в повідомленні.

Зараз хлопець добровільно дає свідчення про незаконну діяльність інших "колег".

Після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення він може бути звільнений від покарання за ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.

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04 05 2019 13:58
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