24 січня польські фермери мітингуватимуть через імпорт з України

Польські фермери заявили про великий національний протест через погіршенням ситуації в галузі і наплив агроімпорту з України в наступну середу.

Про це пише профільне польське видання Rolnik info.

Польські фермери вийдуть на вулиці вже в наступну середи.

Офіційний термін подачі заявок минув 17 січня, а сам протест триватиме 24 січня з 12 до 14 години.

Трактори виїдуть на дороги Польщі практично в більшості воєводств. Лише у Західнопоморському воєводстві анонсовано близько 100 виїздів. Трактори з'являться на районних і воєводських дорогах.

"Від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій", – заявив Віктор Шмулевич, президент Національної ради сільськогосподарських палат.

Трактористи візьмуть в облогу вулиці в рамках протесту проти неконтрольованого напливу української агропродовольчої продукції до Євросоюзу і проти погіршення ситуації в національному сільському господарстві.

Воєводський союз фермерів, фермерських асоціацій і сільськогосподарських організацій оголосив, що в акції протесту візьмуть участь багато фермери.

В інтерв'ю порталу wieści rolnicze.pl прес-секретар NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnośc і голова Нижньосілезької NSZZ RI Solidarnośc Адріан Вавжиняк пояснив, що постійно зростаючий масштаб проблеми для польських фермерів.

"Ми всі знаємо, наскільки складною є ситуація для сільськогосподарського виробництва в цілому. Ми бачимо, що відбувається сьогодні, наприклад, на закупівельних станціях, які стримуються і чекають на рішення Європейської комісії... Однак ситуація набагато ширша – ми бачимо падіння цін на молоко, падіння прибутковості. Ми боремося за те, щоб сімейні ферми взагалі могли функціонувати. Ми не в змозі конкурувати з Україною, тому чекаємо, серед іншого, запровадження квот, які були до війни. Українське зерно має йти туди, куди воно йшло тоді – на азійський чи африканський ринок, але не в Європу", - сказав він.