Польські далекобійники домовилися з урядом і припиняють протест – Reuters
Поляки призупинять свій протест, ймовірно, вже завтра.
Про це пише агенство Reuters.
За домовленістю, протест призупиняться 17 січня з 13:00 за київським часом. Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту.
"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав він.
Сьогодні міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію під час якої має бути підписана угода з перевізниками.
Польські водії вимагали, щоб Євросоюзу відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволи для роботи на території блоку, а також європейські далекобійники, які в'їжджають в Україну, повинні мати дозвіл.
З початку листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег.
Ще восени стало відомо, що польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого.