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Польські далекобійники домовилися з урядом і припиняють протест – Reuters

16 січня 2024, 15:13
Польські далекобійники домовилися з урядом і припиняють протест – Reuters
Фото: rbc.ua
Блокада польськими перевізниками українського кордону триває з листопада і от нарешті досягнуто домовленостей з урядом щодо вимог.

Поляки призупинять свій протест, ймовірно, вже завтра.

Про це пише агенство Reuters

За домовленістю, протест призупиняться 17 січня з 13:00 за київським часом. Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав він.

Сьогодні міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські водії вимагали, щоб Євросоюзу відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволи для роботи на території блоку, а також європейські далекобійники, які в'їжджають в Україну, повинні мати дозвіл.

З початку листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег.

Ще восени стало відомо, що польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого.

 

Польщаблокада

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