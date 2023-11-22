Польські перевізники блокуватимуть КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 1 лютого

Також завтра можуть заблокувати четвертий пункт пропуску.

Координатори протесту польських перевізників, які блокують пункти пропуску з Україною, вирішили продовжити блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив один з лідерів польських перевізників Рафал Меклер.

"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", - написав він.

Меклер також анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада, однак його блокуватимуть не перевізники, а фермери.

Зазначимо, що один із найактивніших організаторів блокади Рафал Меклер є власником логістичної фірми Rafał Mekler TRANSPORT, яка возить вантажі в білорусь та росію. Також він є головою люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", яка виступає за співпрацю з росією, проти зближення Польщі та США, визнає російським Крим, та говорить про необхідність виходу Польщі із Європейського Союзу.

Нагадаємо, що через протест польських перевізників, що почався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" заблоковані кілька тисяч вантажівок, а черги подекуди сягають 40 кілометрів.

Протестувальники вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм, посилення правил перевезення, запровадження окремої черги в "єЧерзі" для транспорту із номерами ЄС, створення окремої черги для порожніх вантажівок, забезпечення доступу до системи "Шлях".

Виконавчий орган ЄС заявив минулого тижня, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Києвом. У Єврокомісії вже обговорюють можливий початок карної процедури у зв’язку із порушенням польською владою положень регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, термін дії яких продовжили до червня 2024 року.

Раніше організатори блокади заявляли, що отримали дозвіл на акцію протесту до 3 січня 2024 року.

Поки що переговори між українською та польською сторонами не дали результатів. Блокада кордону у відносинах Києва та Варшави нова стара проблема. І оскільки перевізники не настільки впливові, як фермери, а офіційна влада Польщі не підтримує протест, він, імовірно буде врегульований.