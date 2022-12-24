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CУСПІЛЬСТВО

2500 генераторів надсилають в Україну ОАЕ

24 грудня 2022, 20:24
2500 генераторів надсилають в Україну ОАЕ
Фото: rian.com.ua
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про направлення в Україну 2500 генераторів, щоб допомогти населенню України пережити зиму, в умовах, коли російські загарбники свідомо наносять удари по енергетичній інфраструктурі.
Про це йдеться у повідомленні, що оприлюднено сьогодні інформаційним агентством ОАЕ (WAM).
 
"Об’єднані арабські емірати оголосили сьогодні про те, що надсилають близько 2500 генераторів для осель цивільного населення, що було вражено поточною кризою в Україні, що призвела до розриву енергетичної інфраструктури та спричинила відключення енергії. Метою (цього кроку) є допомогти їм (українцям, - ред.) вижити у суворих умовах зими", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначається, ця допомога включатиме 2500 "домашніх" генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Перші 1200 генераторів будуть відправлені до столиці Польщі, Варшави, вже сьогодні, решта будуть доставлені за призначенням для населення України у січні наступного року.
 
Ця допомога доповнює гуманітарну допомогу в обсязі $100 мільйонів, яку ОАЕ вже надали мирному населенню України, що постраждало внаслідок російської агресії. З початку кризи, у відповідь на запит України до ООН з проханням надати міжнародну допомогу, ОАЕ відправили в Україну вісім рейсів та перевезли близько 360 тон гуманітарного вантажу, включаючи продукти харчування, медичну допомогу та машини швидкої допомоги, зокрема, для підтримки українських громадян, що були вимушені рятуватися від російської агресивної війни на територіях інших держав – Польщі, Молдови і Болгарії.
 
Посольство України в ОАЕ висловило щиру подяку уряду цієї країни за надану допомогу.
 
"Україна вдячна керівництву і народу ОАЕ за вчасну та важливу гуманітарну допомогу, генератори, які допоможуть зігріти тисячі українських родин взимку, у той час як росія навмисно знищує нашу енергетичну інфраструктуру та морить холодом Україну", - написав на сторінці дипломатичного представництва України в ОАЄ посол України в ОАЕ Дмитро Сенік.
 
Як повідомлялося, російські загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів по життєво важливій інфраструктурі України, щоб зламати волю українців до спротиву російській агресії. Такі дії мали зворотний ефект – рішучість громадян України і досягненні перемоги над російським агресором та у повному звільненні тимчасово окупованих територій, за результатами опитувань, сягнула 96 відсотків.
 
ЄС, НАТО та інші міжнародні інституції визначили дії росії, що прямо спрямовані на завдання максимальної шкоди для мирного населення України, як воєнний злочин. ЄС, ПАРЄ та ряд європейських країн визнали росію державою-спонсором тероризму. Наразі дискусія навколо цього питання триває в США та в інших державах світу.
 
ОАЕгенератори

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