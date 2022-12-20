Матеріали:
Теми:

Британія відправила Україні 900 генераторів і комплекти зимової форми

20 грудня 2022, 20:39
Британія відправила Україні 900 генераторів і комплекти зимової форми
У межах допомоги Україні Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Sky News.

"На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських Збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети", – зазначив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів (зимового одягу). Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів", – додав він.

Нагадаємо, що Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги.

допомогаБританіягенератори

Останні матеріали

Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Технології
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 20:56
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Переклад iPress – 17 грудня 2022, 11:17
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється