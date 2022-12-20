Британія відправила Україні 900 генераторів і комплекти зимової форми

У межах допомоги Україні Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Sky News.

"На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських Збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети", – зазначив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів (зимового одягу). Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів", – додав він.

Нагадаємо, що Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги.