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Україна отримала від ЄС 2 мільярди євро макрофінансової допомоги

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 2 млрд євро.
Україна отримала від ЄС 2 мільярди євро макрофінансової допомоги Фото: Укрінформ
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.
 
"2 млрд євро макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС. Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - зазначив Шмигаль.
 
За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакета в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.
 
"Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", - додав прем’єр.
 
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18 10 2022 15:03
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