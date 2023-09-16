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2 собори в Києві і центр Львова внесли до списку ЮНЕСКО

16 вересня 2023, 11:49
2 собори в Києві і центр Львова внесли до списку ЮНЕСКО
Різдво 2023. Києво-Печерська Лавра
Собор Святої Софії в Києві та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою знищення.

Про це повідомляє BBC.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО заявив, що цим пам’яткам загрожує потенційна небезпека через війну. 

"Зіштовхнувшись із ризиком прямого нападу, ці об’єкти також уразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуванням двох міст", заявили в комітеті. 

Ці об’єкти спадщини залишаються під постійною загрозою з початку повномасштбаного вторгнення росію в Україну в 2022 року. Включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нагадує 195 державам-учасницям Конвенції про їх обов’язок здійснювати моніторинг та сприяти захисту цих об’єктів.

На початку вересня ЮНЕСКО внесло до списку під посиленим захистом 20 українських об'єктів.
КиївЛьвівЮНЕСКО

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