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ЮНЕСКО внесло до списку під посиленим захистом 20 українських об'єктів

07 вересня 2023, 21:25
ЮНЕСКО внесло до списку під посиленим захистом 20 українських об'єктів
Фото: unesco.org
ЮНЕСКО підтримав ініціативу України щодо внесення 20 об'єктів на території України в Міжнародний список культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

До нього увійшли Софійський собор, Лавра, Могила Шевченка, ансамбль історичного Львову і тд.

Про це Міністерство культури та інформаційної політики написало на сайті

"Вже понад 500 днів український народ продовжує виявляти свою стійкість та демонструє свою рішучість у боротьбі з агресором. Ми не сприймаємо війну як звичайну річ. Ми не приймаємо ні окупацію наших територій, ні знищення нашої культурної спадщини. Тож нехай це засідання буде ще одним кроком нашої спільної місії – збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини", – заявила заступник міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Міністерство за підтримки Постійного представництва України при ЮНЕСКЛО, Міністерства оборони України підготувало запит до Секретаріату Гаазької конвенції щодо внесення 20 об'єктів до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. 

На засіданні Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу та ухвалив рішення про внесення об'єктів під посилений захист.

Мова йде про Собор Святої Софії і пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерську Лавру, ансамбль історичного центру у Львові, резиденцію Буковинських і Далматинських митрополитів. Водночас серед 20 об'єктів є шість церков карпатського регіону, а саме: Ясінянська церква Вознесіння Господнього, Жовківська церква Пресвятої Трійці, Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці, Потелицька церква Зіслання Святого Духа, церква Зіслання Святого Духа в Рогатині.

Також посилять захист геодезичної дуги Струве у пунктах Катеринівка, Баранівка, Фельштин, Старо-Некрасівка, а також Астрономічної обсерваторії Київського національного університету, будівлі Державної промисловості в Харкові, Науково-дослідних інститутів - Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету та Миколаївської астрономічної обсерваторії.

Комітет підтвердив готовність надавати допомогу Україні, зокрема на екстрені потреби. 

При цьому враховуватимуться попередні висновки Міжнародної експертної місії ЮНЕСКО з оцінки завданих збитків культурним та релігійним об’єктам в Одесі. 

Крім того, планується підготовка фахівців у галузі захисту культурних цінностей, проведення тренінгів для військових та інші заходи.

Раніше ЮНЕСКО підрахувало, що росія знищила чи пошкодила 274 українських об'єктів культури.
ЮНЕСКОУкраїнаЛавраСофійський собор

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