35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади
Про це заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене, пише Reuters.
"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні", - сказала Сюгздініене.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі за участю 35 міністрів, щоб обговорити заклик до заборони, повідомив речник литовського міністерства спорту.
За словами речника, послання Зеленського учасникам зустрічі полягало в тому, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до вторгнення росії в Україну.
Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що створення команди біженців, яка б дозволила деяким російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, може стати основою компромісу в питанні заборони цих країн на участь в Олімпійських іграх.
"Це може бути компромісом для МОК створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами", - сказав Бортнічук.
Раніше повідомлялось, що ООН закликала допустити росіян на Олімпіаду.