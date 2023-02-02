Матеріали:
Теми:

ООН закликала допустити росіян на Олімпіаду

02 лютого 2023, 15:17
ООН закликала допустити росіян на Олімпіаду
Фото: Укрінформ
Експерти ООН сьогодні привітали Міжнародний олімпійський комітет з тим, що він розглядає можливість дозволити окремим спортсменам з росії та білорусі брати участь у міжнародних спортивних змаганнях в якості нейтральних атлетів.

Такий заклик було опубліковано на офіційному сайті ООН.

На їхню думку, нинішній стан справ у спорті – дискримінація росіян за національністю.

"Ми закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку і піти далі, забезпечивши недискримінацію будь-якого спортсмена за ознакою його національності. Рекомендація МОК порушила серйозні питання прямої дискримінації, тому що спортсмени не повинні зазнавати дискримінації за національною ознакою. Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма українцями страждають від війни. Але Олімпійський комітет і, у ширшому сенсі, олімпійське співтовариство також зобов'язані дотримуватися Олімпійської хартії і, у ширшому розумінні, міжнародних норм у сфері прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так відверто ігнорують права людини, ми маємо більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у МОК обговорили умови повернення росіян на арени. На думку міжнародних функціонерів, у змаганнях мають брати участь у нейтральному статусі спортсмени, які активно не підтримували війну в Україні.

Раніше повідомлялось, що Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із росією та білоруссю.

ООНолімпіадаМОК

Останні матеріали

Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється