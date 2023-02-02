ООН закликала допустити росіян на Олімпіаду

Експерти ООН сьогодні привітали Міжнародний олімпійський комітет з тим, що він розглядає можливість дозволити окремим спортсменам з росії та білорусі брати участь у міжнародних спортивних змаганнях в якості нейтральних атлетів.

Такий заклик було опубліковано на офіційному сайті ООН.

На їхню думку, нинішній стан справ у спорті – дискримінація росіян за національністю.

"Ми закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку і піти далі, забезпечивши недискримінацію будь-якого спортсмена за ознакою його національності. Рекомендація МОК порушила серйозні питання прямої дискримінації, тому що спортсмени не повинні зазнавати дискримінації за національною ознакою. Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма українцями страждають від війни. Але Олімпійський комітет і, у ширшому сенсі, олімпійське співтовариство також зобов'язані дотримуватися Олімпійської хартії і, у ширшому розумінні, міжнародних норм у сфері прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так відверто ігнорують права людини, ми маємо більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у МОК обговорили умови повернення росіян на арени. На думку міжнародних функціонерів, у змаганнях мають брати участь у нейтральному статусі спортсмени, які активно не підтримували війну в Україні.

Раніше повідомлялось, що Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із росією та білоруссю.