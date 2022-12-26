€35 мільйонів для підтримки дітей в Україні виділила Німеччина
26 грудня 2022, 16:39
Фото: з вільного доступу
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило 35 млн євро для UNICEF Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у Західній та Центральній Україні.
Про це повідомило у Twitter посольство Німеччини в Україні.
"За співпраці з державним банком розвитку Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило €35 млн на партнерство з UNICEF Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту в західній та центральній Україні", - поінформували у диппредставництві.
Нагадаємо, що в середині грудня €200 мільйонів від Німеччини отримала Україна для переселенців.