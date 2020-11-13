35-річна жінка померла після операції в столичній клініці, відкрито справу - поліція

За фактом смерті 35-річної жінки в одному зі столичних лікувальних закладів після проведення планової операції відкрито кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Передає "Інтерфакс-Укараїна" з посиланням на Національну поліцію.

"До чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції в одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можливою причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала низку операцій у декількох клініках міста Києва, проте після останньої вона померла", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, у рамках якого призначено проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі направили до суду клопотання на отримання необхідної медичної документації із закладу, в якому вона лікувалася.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з інформованих джерел, йдеться про дружину голови експертної ради при парламентському комітеті з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування, екс-міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі.

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