Уряд хоче збільшити кількість випадків, коли поліцейські можуть застосовувати електрошокери

Застосування електрошокерів дозволить ефективно припинити порушення, завдаючи людині меншої шкоди у порівнянні з пристроями для відстрілу та вогнепальної зброї

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, яким хочуть збільшити кількість випадків, коли поліцейські матимуть право застосувати електрошокери.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 11 листопада, про це повідомляє "Громадське".

Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

Зараз поліцейські можуть застосовувати електрошокери для відбиття нападу на правоохоронця, іншу людину чи об'єкт, що перебуває під охороною, а також для відбиття нападу тварини, якщо це загрожує життю і здоров'ю людини чи поліцейського.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що ці підстави «не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів».

Зокрема, це стосується затримання людини, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти, затримання озброєної людини, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського.

Зараз до таких людей поліцейські можуть застосовувати пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та вогнепальну зброю.

Чим електрошокери кращі?

Як зазначають у відомстві, застосування електрошокерів дозволить ефективно припинити порушення, завдаючи людині меншої шкоди у порівнянні з пристроями для відстрілу та вогнепальної зброї.

За словами очільника МВС Арсена Авакова, відомство вже закупило електрошокери, і «така практика — гуманна, вона зменшує кількість використання вогнепальної зброї».

Тепер цей законопроєкт направлять на розгляд Верховної Ради, потім його мають підписати спікер парламенту та глава держави.

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