У маршрутці чоловік після невдалого флірту розбив ніс жінці-поліцейській
Про це повідомляється на сайті поліції Київської області, передає LB.ua.
Відзначається, що потерпіла - є поліцейською.
"Співробітник поліції поверталася з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч з нею сів невідомий чоловік і вів себе грубо і нав'язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попросила, щоб він не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти", - йдеться в повідомленні.
Пасажири затримали зловмисника, а жінці, у якої була носова кровотеча, надали допомогу.
На місце події прибули правоохоронці й затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК. Ним виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його б'ють битою. Але, як з'ясувалося, чоловік обмовляв колишню дружину і сина, а сам піднімав на них руку. Надалі це кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду.
За розбійний напад на співробітника поліції столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.187 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що у Києві в результаті сутичок на вул. Хрещатик постраждали четверо правоохоронців, було затримано вісьмох людей.
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