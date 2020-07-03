У маршрутці чоловік після невдалого флірту розбив ніс жінці-поліцейській

У маршрутному автобусі сполученням "Київ-Бровари" чоловік вдарив жінку і намагався відібрати у неї сумку.

Про це повідомляється на сайті поліції Київської області, передає LB.ua.

Відзначається, що потерпіла - є поліцейською.

"Співробітник поліції поверталася з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч з нею сів невідомий чоловік і вів себе грубо і нав'язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попросила, щоб він не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти", - йдеться в повідомленні.

Пасажири затримали зловмисника, а жінці, у якої була носова кровотеча, надали допомогу.

На місце події прибули правоохоронці й затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК. Ним виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його б'ють битою. Але, як з'ясувалося, чоловік обмовляв колишню дружину і сина, а сам піднімав на них руку. Надалі це кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду.

За розбійний напад на співробітника поліції столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.187 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у Києві в результаті сутичок на вул. Хрещатик постраждали четверо правоохоронців, було затримано вісьмох людей.