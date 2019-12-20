CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в результаті сутичок на вул. Хрещатик постраждали четверо правоохоронців, було затримано вісьмох людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва сталася бійка, постраждали четверо правоохоронців
Поліцейський вимушено стріляв у повітря
Фото: mukachevo.net
Інцидент стався під час того, як до співробітників поліції, що несли службу в центрі Києва, підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, внаслідок чого виник конфлікт, передає LB.ua.
Молоді люди не відреагували на вимоги поліції припинити правопорушення, використовували сльозогінний газ і почали бійку.
"Для припинення протиправних дій поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що У Київській області поліція оголосила план "Перехоплення" через напад на народного депутата. Розшукується сірий "Опель" на європейських номерах.
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