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У центрі Києва сталася бійка, постраждали четверо правоохоронців

Поліцейський вимушено стріляв у повітря
У Києві в результаті сутичок на вул. Хрещатик постраждали четверо правоохоронців, було затримано вісьмох людей.
У центрі Києва сталася бійка, постраждали четверо правоохоронців Фото: mukachevo.net

Інцидент стався під час того, як до співробітників поліції, що несли службу в центрі Києва, підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, внаслідок чого виник конфлікт, передає LB.ua.

Молоді люди не відреагували на вимоги поліції припинити правопорушення, використовували сльозогінний газ і почали бійку.

"Для припинення протиправних дій поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що У Київській області поліція оголосила план "Перехоплення" через напад на народного депутата. Розшукується сірий "Опель" на європейських номерах.

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20 12 2019 14:00
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