Депутата Купрія облили фекаліями в Гостомелі. Він звинувачує в організації Матіоса і Теслю
Інцидент стався в Гостомелі сьогодні близько 10 години ранку. Двоє невідомих напали на депутата, розпорошили йому в обличчя сльозогінний газ і облили "рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти", повідомила пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. У розшук оголошено сірий автомобіль "Опель" з іноземними номерними знаками.
На перехоплення зловмисників орієнтовані всі наряди поліції області.
Про напад повідомив потерпілий - депутат Віталій Купрій. Він опублікував фото з місця події з проханням допомогти в упізнанні нападників.
Потерпілий також опублікував відео, в якому заявляє, що напад на нього замовили Анатолій Матіос і Володимир Тесля. Купрій також повідомив, що його охорона відбила в нападників-"чеченців" сумку, в якій були документи та телефон депутата.
Нагадаємо, що в червні невідомі скоїли схожий напад на депутата Олександра Шевченка в Івано-Франківську. Тоді поліція розцінила напад як хуліганство, про затримання нападників не повідомляли.
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