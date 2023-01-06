Залучать майже 3000 правоохоронців: Нацполіція підготувалася до Різдв'яного богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі
Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський в ефірі національного телемарафону, пише Радіо Свобода.
За його словами, до відповідних заходів буде залучено загалом близько 3000 правоохоронців, з них – майже 1700 поліцейських. Певна кількість правоохоронців нестимуть службу по периметру Лаври і безпосередньо на території Верхньої Лаври, де розташований Успенський собор.
"Наша задача – не допустити порушення правопорядку, провокацій будь-яких. Ми, звісно, готуємося до цього і готові. На даний час немає інформації про можливі провокації", – підкреслив Вигівський.