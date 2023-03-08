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Протести у Грузії: силовики повністю відтіснили учасників акції від парламенту

08 березня 2023, 08:10
Протести у Грузії: силовики повністю відтіснили учасників акції від парламенту
Фото: EPA
Є затримані та поранені.

У грузинському Тбілісі силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту Грузії, відтіснивши протестувальників.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа". 

За їхніми словами,  правоохоронці, використовуючи водомет і сльозогінний газ, розігнали учасників акції протесту.

Раніше спецпризначенці також водометами і сльозогінним газом розігнали протестувальників на вулицях, прилеглих до парламенту.

Учасників акції безпосередньо на території, що прилягає до парламенту, наразі немає, проте вони, як і раніше, залишаються за барикадами силовиків. Крім того, ЗМІ повідомляють про те, що біля парламенту Грузії затримали кількох учасників акції.

Нагадаємо, 7 березня провладна проросійська більшість у грузинському парламенті за прискореною процедурою почала розгляд так званого закону про "іноагенті", спрямованого проти незалежних ЗМІ та громадських організацій. Раніше подібний був ухвалений російською держдумою.

У результаті в центрі Тбілісі розпочалася багатотисячна акція протесту, проти якої влада застосувала поліцейський спецназ, водомети і сльозогінний газ.

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