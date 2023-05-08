40 лідерів ЄС відвідають саміт у Молдові
Саміт має відбутися в перший день літа в Кишиневі.
Першим підтвердив свій візит президент Франції Еммануель Макрон.
Крім нього саміт мають відвідати президент Румунії Клаус Йоганніс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, очільниця італійського кабміну Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Австрії Карл Нехаммер, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Бельгії Александр де Кроо, прем'єрка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Також підтвердили свою участь очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола.Раніше президентка Молдови розповіла, як Кишинів готувався до нападу росії.