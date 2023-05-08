Загалом 40 президентів і прем'єр-міністрів країн Євросоюзу, а також очільників європейських структур підтвердили присутність на саміті Європейського політичного співтовариства.

Саміт має відбутися в перший день літа в Кишиневі.

Про це повідомляє Newsmaker.

Першим підтвердив свій візит президент Франції Еммануель Макрон.

Крім нього саміт мають відвідати президент Румунії Клаус Йоганніс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, очільниця італійського кабміну Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Австрії Карл Нехаммер, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Бельгії Александр де Кроо, прем'єрка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Також підтвердили свою участь очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола.