40 країн ОБСЄ вимагають розслідування катувань українських військовополонених

Новий механізм допоможе забезпечити незалежне розслідування і притягнення до відповідальності за військові злочини, скоєні рф.

Нідерланди разом з 40 іншими державами ОБСЄ ініціювали запуск спеціального механізму для розслідування фактів катувань українських військовополонених, які перебувають у росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп в соцмережі X (Twitter).

"Нідерланди та наші партнери сприяють встановленню істини та притягненню росії до відповідальності за військові злочини в Україні", - йдеться у пості.

За словами Вельдкампа, ініціатори запуску Московського механізму вимагають незалежного розслідування випадків тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку рф.

Московський механізм може бути активований за ініціативи 10 або більше країн-учасниць ОБСЄ. Після завершення місії готується звіт та рекомендації для урядів країн, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Кілька тижнів тому ми писали, що за вбивства й катування цивільних у Бучі судитимуть чотирьох російських військових.