ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
40 мільярдів на космос: в уряді підтримали програму до 2025 року
Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн
Фото: SPACE X
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 29 вересня, повідомляє Мінстратегпром.
Згідно проєкту закону, на розвиток космічної галузі уряд передбачив 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн – бюджетних коштів, а решта 25,02 млрд грн – з інших джерел.
"Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн", – додав віцепрем’єр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
За його словами, найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони.
Цілями програми є провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони. Україна планує будувати космічні системи спостереження Землі та їхні складові, впроваджувати космічні технології на ринку послуг.
Також у програму закладено створення ракетно-космічної техніки, наукові дослідження у сфері космічної діяльності. Крім цього, правовий, науковий та інформаційний супровід заходів програми.
Далі проєкт закону розглянуть у Верховній Раді.
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