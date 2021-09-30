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40 мільярдів на космос: в уряді підтримали програму до 2025 року

Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн
Уряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень.
40 мільярдів на космос: в уряді підтримали програму до 2025 року Фото: SPACE X
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 29 вересня, повідомляє Мінстратегпром.
 
Згідно проєкту закону, на розвиток космічної галузі уряд передбачив 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн – бюджетних коштів, а решта 25,02 млрд грн – з інших джерел.
 
"Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн", – додав віцепрем’єр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
 
За його словами, найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони.
 
Цілями програми є провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони. Україна планує будувати космічні системи спостереження Землі та їхні складові, впроваджувати космічні технології на ринку послуг. 
 
Також у програму закладено створення ракетно-космічної техніки, наукові дослідження у сфері космічної діяльності. Крім цього, правовий, науковий та інформаційний супровід заходів програми.
 
Далі проєкт закону розглянуть у Верховній Раді.
 
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30 09 2021 13:11
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