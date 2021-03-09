ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯк свідчить нове радіаційне моделювання, космонавти можуть безпечно злітати на Марс – за умови, якщо подорож триватиме не довше 4 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені назвали умови польоту на Марс без шкоди для здоров’я людини
У підсумку вчені переконані, що подорож на Марс може бути безпечною для астронавтів, якщо триватиме не довше 4 років
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Next Web.
Наразі, як зазначає видання, гонка за польоти людей на Марс набирає все більше обертів. Нещодавно Китай вслід за США націлився вже в 2030-х роках відправити місію з екіпажем на Червону планету.
Утім і китайський, і американський плани стикаються з величезними перешкодами. Так, однією з основних проблем є загроза випромінювання частинок від Сонця, зірок та галактик. Ці частинки можуть збільшити ризик раку або викликати гостру променеву хворобу під час місій.
Тож нове дослідження поєднало геофізичні моделі випромінювання частинок із моделюванням того, як це вплине на космічний корабель та його пасажирів.
Розрахунки показують, що товщина щита космічного корабля може зіграти ключову роль у подорожах на Марс. З одного боку, відносно товстий матеріал може допомогти захистити космонавтів, проте занадто товстий - навпаки, може збільшити дозу опромінення.
Дослідники також підрахували, що оптимальним часом для польоту на Марс буде той, коли сонячна активність перебуватиме на піку.
У підсумку вчені переконані, що подорож на Марс може бути безпечною для астронавтів, якщо триватиме не довше 4 років.
Як повідомлялося, Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) шукає добровольців для участі у проєкті з імітації життя на Марсі.
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03 09 2021 10:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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