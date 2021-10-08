NASA шукає добровольців для імітації "побуту" місії на Марсі

Місія, яка триватиме рік, повинна початися восени 2022 року

Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) шукає добровольців для участі у проєкті з імітації життя на Марсі.

Про це повідомляється на сайт NASA.

Місія, яка триватиме рік, повинна початися восени 2022 року.

В агентстві збираються в умовах, наближених до реальних, вивчити, як "високомотивовані люди" реагують на суворі умови довгострокового наземного симулятора.

Серед вимог до кандидатів – громадянство США, гарне здоров'я, вік від 30 до 55 років, відсутність звички палити, досвід роботи пілотом і ступінь магістра в галузі природничих наук, інженерії або математики. Також вони повинні володіти англійською мовою для ефективного спілкування між екіпажем та центром керування місії. Відбір екіпажів відповідатиме стандартним критеріям NASA для кандидатів-астронавтів.

Як зазначається, NASA планує провести три однорічних місії з імітацією поверхні Марса на базі техаського Космічного центру імені Джонсона. Вони дозволять провести дослідження з розробки методів і технологій для запобігання і розв'язання потенційних проблем у майбутніх космічних польотах людини на Місяць і Марс.

Кожна з місій складатиметься з чотирьох членів екіпажу, які житимуть та працюватимуть у модулі Mars Dune Alpha площею 160 кв. м, надрукованому на 3D-принтері.

Навколишнє середовище імітуватиме проблеми місії на Марсі, включаючи обмеження ресурсів, збої обладнання, затримки зв'язку та інші чинники стресу навколишнього середовища.

Завдання екіпажу можуть включати моделювання виходів у відкритий космос, наукові дослідження, використання віртуальної реальності та управління роботами, а також обмін повідомленнями.