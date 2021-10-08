НОВИНИАмериканське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) шукає добровольців для участі у проєкті з імітації життя на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA шукає добровольців для імітації "побуту" місії на Марсі
Місія, яка триватиме рік, повинна початися восени 2022 року
Фото: ICON
Про це повідомляється на сайт NASA.
Місія, яка триватиме рік, повинна початися восени 2022 року.
В агентстві збираються в умовах, наближених до реальних, вивчити, як "високомотивовані люди" реагують на суворі умови довгострокового наземного симулятора.
Серед вимог до кандидатів – громадянство США, гарне здоров'я, вік від 30 до 55 років, відсутність звички палити, досвід роботи пілотом і ступінь магістра в галузі природничих наук, інженерії або математики. Також вони повинні володіти англійською мовою для ефективного спілкування між екіпажем та центром керування місії. Відбір екіпажів відповідатиме стандартним критеріям NASA для кандидатів-астронавтів.
Як зазначається, NASA планує провести три однорічних місії з імітацією поверхні Марса на базі техаського Космічного центру імені Джонсона. Вони дозволять провести дослідження з розробки методів і технологій для запобігання і розв'язання потенційних проблем у майбутніх космічних польотах людини на Місяць і Марс.
Кожна з місій складатиметься з чотирьох членів екіпажу, які житимуть та працюватимуть у модулі Mars Dune Alpha площею 160 кв. м, надрукованому на 3D-принтері.
Навколишнє середовище імітуватиме проблеми місії на Марсі, включаючи обмеження ресурсів, збої обладнання, затримки зв'язку та інші чинники стресу навколишнього середовища.
Завдання екіпажу можуть включати моделювання виходів у відкритий космос, наукові дослідження, використання віртуальної реальності та управління роботами, а також обмін повідомленнями.
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10 08 2021 10:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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