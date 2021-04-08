ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМарсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зробив нові світлини Червоної планети під час збирання зразків ґрунту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
04 08 2021 17:57
NASA показало нові світлини Марса
Незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці марсоходу у Твіттері.
Зазначається, що незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі.
У липні стало відомо, що марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті.
Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover
Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover
Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover
Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті
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