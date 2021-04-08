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NASA показало нові світлини Марса Незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зробив нові світлини Червоної планети під час збирання зразків ґрунту.

Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці марсоходу у Твіттері. Зазначається, що незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі. У липні стало відомо, що марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті. Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті

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