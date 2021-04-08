Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
04 08 2021 17:57

NASA показало нові світлини Марса

Незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі
Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зробив нові світлини Червоної планети під час збирання зразків ґрунту.
NASA показало нові світлини Марса Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці марсоходу у Твіттері.

Зазначається, що незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі.

У липні стало відомо, що марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті.

Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover 

Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover 

Фото: Твіттер Nasa's Perseverance Mars Rover 

Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.