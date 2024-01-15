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CУСПІЛЬСТВО

NASA виявило таємничий сигнал, що надходить з-за меж нашої галактики

15 січня 2024, 22:04
NASA виявило таємничий сигнал, що надходить з-за меж нашої галактики
Фото: з вільного доступу
Вчені не можуть знайти пояснення цьому явищу.

Астрономи NASA виявили невідомий сигнал, який надходить з-за меж нашої галактики.

Про це пише Science Alert.

Науковці проаналізували результати спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope. Тоді вони й помітили "несподіваний" невідомий сигнал.

Потужний телескоп може виявляти гамма-промені — величезні спалахи світла, які часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху. Проте вчені випадково знайшли інший сигнал, потужніший, і в іншій частині космосу — не там, де шукали раніше.

Астрономи шукали одну з найстаріших властивостей гамма-випромінювання для створення перших атомів — космічний мікрохвильовий фон (Cosmic Microwave Background). Проте випадково знайшли дипольну структуру гамма-випромінювання, де один кінець сигналу більш гарячий і має більше заряджених частинок.

Дослідники повʼязують це відкриття з аномалією космічного гамма-випромінювання, яку спостерігали раніше в 2017 році. Вважається, що ці два явища можуть мати спільне джерело через їхню схожу структуру.

Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування.

NASAвченігалактика

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