NASA опублікувало перші фото місії "Артеміда II"
Екіпаж "Артеміди II" надіслав на Землю унікальні знімки, зроблені під час семигодинного прольоту навколо Місяця. NASA опублікувало три фотографії, кожна з яких по-своєму історична.
Перший знімок фіксує сонячне затемнення — Місяць на 53 хвилини закрив Сонце від астронавтів. Щоб безпечно спостерігати за явищем, екіпаж одягнув захисні окуляри. Під час прольоту астронавти також зафіксували шість світлових спалахів на поверхні Місяця — імовірно, сліди падіння метеоритів.
Друге фото — "захід Землі", знятий під час обльоту. Кадр перегукується зі знаменитим "Сходом Землі", який астронавт Білл Андерс зробив 58 років тому на борту "Аполлона-8".
Третій знімок показує зворотний бік Місяця з басейном Орієнтале — кратером діаметром близько 965 км. Поруч видно два менші кратери, яким екіпаж запропонував назви "Інтегріті" та "Керол". Остання — на честь дружини астронавта Ріда Вайзмена, яка померла від раку у 2020 році.
У момент прольоту за Місяцем корабель Orion тимчасово втратив зв'язок із Землею. Найближча точка до поверхні супутника — близько 6 500 км.
Про місію
"Артеміда II" стартувала в ніч на 2 квітня з Космічного центру Кеннеді на борту SLS — найпотужнішої ракети в історії NASA. На борту четверо астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадець Джеремі Гансен.
3 квітня екіпаж покинув орбіту Землі — вперше з 1972 року люди зайшли так далеко у космос. 6 квітня корабель увійшов у гравітаційну сферу Місяця. Місія триватиме вісім днів і завершиться приводненням у Тихому океані.