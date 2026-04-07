Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

NASA опублікувало перші фото місії "Артеміда II"

07 квітня 2026, 19:01
NASA опублікувало перші фото місії
x.com/NASAArtemis
У момент прольоту за Місяцем корабель Orion тимчасово втратив зв'язок із Землею.

Екіпаж "Артеміди II" надіслав на Землю унікальні знімки, зроблені під час семигодинного прольоту навколо Місяця. NASA опублікувало три фотографії, кожна з яких по-своєму історична.

Про це пише NASA.

Перший знімок фіксує сонячне затемнення — Місяць на 53 хвилини закрив Сонце від астронавтів. Щоб безпечно спостерігати за явищем, екіпаж одягнув захисні окуляри. Під час прольоту астронавти також зафіксували шість світлових спалахів на поверхні Місяця — імовірно, сліди падіння метеоритів.

Друге фото — "захід Землі", знятий під час обльоту. Кадр перегукується зі знаменитим "Сходом Землі", який астронавт Білл Андерс зробив 58 років тому на борту "Аполлона-8".

Третій знімок показує зворотний бік Місяця з басейном Орієнтале — кратером діаметром близько 965 км. Поруч видно два менші кратери, яким екіпаж запропонував назви "Інтегріті" та "Керол". Остання — на честь дружини астронавта Ріда Вайзмена, яка померла від раку у 2020 році.

У момент прольоту за Місяцем корабель Orion тимчасово втратив зв'язок із Землею. Найближча точка до поверхні супутника — близько 6 500 км.

Про місію

"Артеміда II" стартувала в ніч на 2 квітня з Космічного центру Кеннеді на борту SLS — найпотужнішої ракети в історії NASA. На борту четверо астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадець Джеремі Гансен.

3 квітня екіпаж покинув орбіту Землі — вперше з 1972 року люди зайшли так далеко у космос. 6 квітня корабель увійшов у гравітаційну сферу Місяця. Місія триватиме вісім днів і завершиться приводненням у Тихому океані.

місяцьNASAкосмоскосмонавтиАртеміда ІІ

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється