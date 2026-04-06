Астронавти місії "Артеміда ІІ" вперше з 1972 року увійшли в місячний простір

06 квітня 2026, 10:11
Та корабель "Оріон" має наблизитися до супутника Землі ще ближче.

У понеділок, 6 квітня, астронавти місії "Артеміда ІІ" увійшли до простору Місяця.

Про це пише Space.com.

Люди зробили це вперше з 1972 року, після екіпажу "Аполлона-17".

Капсула "Оріон" увійшла в область, де місячна гравітація сильніша за земну, о 04:37 за Гринвічем (07:37 за Києвом). На той час капсула перебувала приблизно за 62 764 кілометри від Місяця та за 373 368 км від Землі.

"Оріон" наблизиться до поверхні Місяця набагато ближче. Очікується, що 6 квітня він пролітатиме приблизно в 6400 кілометрах над сірим ґрунтом. Пік польоту припаде на 23:00 за Гринвічем. За київським часом це буде 7 квітня 02:00.

2 квітня о 01:35 за київським часом на космодромі мису Канаверал у Флориді відбувся запуск ракети-носія Space Launch System із пілотованим кораблем Orion у межах місії Artemis II.

місяцьNASAАртеміда ІІ

