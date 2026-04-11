Місія Artemis II завершена: капсула з астронавтами повернулася на Землю

Капсула із чотирма астронавтами приводнилася біля узбережжя Сан-Дієго (Каліфорнія, США).

Місія Artemis II повернулася на Землю після 10-денного польоту й перебування на орбіті Місяця.

Про це повідомило національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

Рятувальна команда NASA і Збройних сил США забрала Грегорі Рід Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіну Кох і Джеремі Хансена та доправила їх на корабель USS Murtha, розповіли в космічному агентстві.

Там вони пройдуть медичне обстеження, а потім повернуться на берег і вилетять до штаб-квартири NASA у Х'юстоні (Техас). Президент США Дональд Трамп привітав повернення Artemis II на Землю й запросив астронавтів до Білого дому.

"Ми повторимо це знову, а потім наступний крок – Марс!" – написав він у Truth Social.

За час місії астронавти пролетіли загалом 694 481 милю (1 117 653 км) – це далі, ніж будь-коли добиралися люди, перевершивши попередній рекорд по дальності, встановлений астронавтами Apollo 13 1970 року. Екіпаж виконав серію випробувань, які допоможуть визначити, як NASA здійснюватиме майбутні польоти на Місяць, включно з оцінкою роботи корабля під час фізичних вправ екіпажу, аварійного обладнання й процедур, а також системи виживання екіпажу, ідеться в релізі NASA.