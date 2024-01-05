NASA скасувала цілу дослідницьку програму через підхід SpaceX – ЗМІ

У приватних компаній є набагато більше варіантів для прийняття ризиків.

NASA добре відоме тим, що розширює межі космічних технологій, і часто з першої спроби успішно запускає місії вартістю мільярди доларів. Але за цей підхід доводиться платити. І йдеться не лише про гроші платників податків. Між появою та втіленням ідеї можуть пройти роки.

Але ця застаріла космічна парадигма швидко змінюється завдяки появі приватних компаній, таких як SpaceX та Rocket Lab.

Про це повідомляє Neowin.

NASA як федеральне агентство змушене займатися політикою, і його бюджет залежить від рішень Конгресу США. Крім того, важливим є його імідж, кожна невдача може призвести до серйозних наслідків для поточних і майбутніх місій.

Приватні компанії мають набагато ширші можливості для ухвалення ризиків. Візьміть SpaceX як приклад. Космічна компанія мільярдера Ілона Маска "викидає" ракети – або мільйони доларів – щоб отримати натомість цінні дані та швидший розвиток, про що NASA ніколи не могло подумати.

Вчений-планетолог та космічний технолог доктор Філ Мецгер з Університету Центральної Флориди, який раніше працював з NASA, розповів про приклад переваги підходу "полетимо і подивимося" — принаймні в деяких випадках.

Якщо ви коли-небудь спостерігали за польотом ракети Falcon 9 компанії SpaceX, ви, напевно, чули про так званий вхід в атмосферу. Коли ракета входить у більш щільну частину атмосфери, Falcon 9 запускає три з дев'яти двигунів Merlin 1D і сповільнює апарат, тоді як шлейфи двигунів, по суті, є тепловим екраном.

Після цього ракета вимикає двигуни, а потім повторно запускає їх для вертикальної посадки - на землю або плавучу платформу в океані.

Мецгер розповів історію про молодого інженера NASA, який працював над дослідженням надзвукового ретроруху, також відомого як запуск SpaceX під час входу в атмосферу. Це була коротка розмова в ті часи, коли SpaceX лише вигадувала, як успішно посадити космічну ракету. Ці спроби робилися в період із 2013 по 2015 рік.

"У NASA було заплановано велику програму з вивчення цього. Ми збиралися почати з багатьох комп'ютерних симуляцій. Потім ми встановлювали двигун на високошвидкісний залізничний вагон і спрямовували шлейф у напрямку руху. Потім ми скидали ракети з висотних аеростатів", – пояснив молодий інженер.

Очевидно, що до моменту, коли ракета могла спробувати розвинути надзвукову зворотну тягу, мало пройти багато часу. Тому немає нічого дивного в тому, що так і не сталося. І причина криється у SpaceX.

"Але потім Ілон Маск просто пішов і спробував, і це спрацювало! Тому NASA відмінило всю нашу програму!" - сказав інженер.

Як зазначає Мецгер, SpaceX навіть не довелося приземляти ракету. Одного факту, що апарат зміг сповільнитись та безпечно повернутися через атмосферу, було достатньо, щоб довести життєздатність ідеї надзвукового ретроруху.

SpaceX вперше вдалося успішно посадити Falcon 9 у грудні 2015 року на узбережжя мису Канаверал. Перша успішна посадка на плавучу платформу відбулася лише через кілька місяців. З того часу SpaceX запускає більше ракет, ніж втрачає, що значно знижує вартість космічних польотів.

Нагадаємо, агентство з праці США звинуватило компанію Ілона Маска SpaceX у незаконному звільненні восьми працівників за лист, який вони надіслали керівництву компанії. У ньому співробітники поскаржилися на Маска і назвали його "відволікаючим фактором і ганебним явищем".