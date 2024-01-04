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CУСПІЛЬСТВО

SpaceX незаконно звільнила працівників, які критикували Ілона Маска – Reuters

04 січня 2024, 09:24
SpaceX незаконно звільнила працівників, які критикували Ілона Маска – Reuters
Фото: Вікіпедія
Кажуть, що причина у "токсичній культурі".

Агентство з праці США звинуватило компанію Ілона Маска SpaceX у незаконному звільненні восьми працівників за лист, який вони надіслали керівництву компанії. У ньому співробітники поскаржилися на Маска і назвали його "відволікаючим фактором і ганебним явищем".

Про це пише Reuters.

У листі йдеться про серію твітів Ілона Маска, які він зробив у 2020 році — багато з них нібито мали сексуальний характер. Працівники стверджували, що заяви Маска не відповідають політиці компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці, тому закликали SpaceX засудити їх. Компанію також звинуватили в тому, що SpaceX "зневажливо" ставилась до авторів листа і погрожувала звільнити.

"У SpaceX присутня токсична культура, в якій допускаються домагання, особливо щодо жінок. Ми написали відкритий лист керівництву не зі злого умислу, а тому, що дбали про місію і людей, які нас оточують", — сказала одна зі звільнених співробітниць Дебора Лоуренс.

Якщо SpaceX не домовиться з працівниками, справу розгляне адміністративний суддя, рішення якого можна буде оскаржити у федеральному апеляційному суді. Слухання призначено на 5 березня.

Ілон Маск за підсумками 2023 року залишився на першому місці серед найбагатших людей світу. Його статки оцінили у 238 мільярдів доларів.

Раніше газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозувала, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може збанкрутувати.

"Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться", – йдеться у прогнозі.

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