Проєкт NASA з пошуку ознак життя на Марсі опинилася під загрозою

Через зростання вартості місії доводиться скорочувати витрати на інші важливі проєкти.

У рамках проекту NASA "Повернення зразків з Марса" дослідники планують здійснити перший в історії запуск космічного апарату з іншої планети (який передасть на Землю зразки гірських порід Марса, в яких сподіваються знайти ознаки життя), а також перше в історії рандеву космічних апаратів на орбіті навколо іншої планети. Однак через різке зростання вартості місії – з $4.4 млрд до прогнозованих $8-11 млрд – серед експертів виникли розбіжності щодо доречності цієї місії зараз, оскільки заради неї, можливо, доведеться скасувати низку інших місій NASA.

Про це пише The Guardian.

"Повернення зразків з Марса було засноване на нереалістичних бюджетних очікуваннях, – йдеться у звіті спецкомісії космічного агентства. – Наразі не існує ні достовірних, ні узгоджених технічних, ні належним чином складених графіків, ні вартості, ні технічних базових показників, які можна було б реалізувати за наявного фінансування. Фактично, ймовірність того, що план NASA вдасться реалізувати за нинішнього бюджету, близька до нуля".

Зростаючі витрати на місію вже відіграли роль у відстроченні інших проєктів, які фінансуються NASA. Серед них проєкт Veritas, спрямований на вивчення Венери з метою з'ясування причин, з яких ця планета втратила свій потенціал придатності для життя.

Також постраждала місія Geospace Dynamics Constellation щодо вивчення верхніх шарів атмосфери. "Ви перерізаєте артерію, життєву силу нашої науки. Вся наукова діяльність NASA зазнає удару через тягар повернення зразків з Марса", – заявив у журналі Science фізик Елісон Джейнс з Університету Айови.

На даний момент Марсом їздить робот-всюдихід Perseverance, збираючи зразки поверхні планети. Через кілька років NASA планує відправити туди посадковий апарат виробництва компанії Lockheed Martin, щоб забрати у Perseverance зразки і відлетіти з ними на орбіту Марса, де передасть їх третьому апарату, розробленому Європейським космічним агентством (ESA), який вже доставить їх не Землю. Доставка на Землю запланована приблизно на 2033 рік.

Серед причин, які спровокували фінансові проблеми місії – не ретельно опрацьовані питання бактеріальної та вірусної безпеки (через дрібний прорахунок Марс можуть заразити земними організмами і навпаки), недооцінка розмірів апарату для доставки зразків, а також інфляція та дефіцит.

У результаті кілька провідних вчених закликали відмовитися від місії, хоча багато інших вважають, що її потрібно продовжувати.