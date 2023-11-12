Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Проєкт NASA з пошуку ознак життя на Марсі опинилася під загрозою

12 листопада 2023, 15:14
Проєкт NASA з пошуку ознак життя на Марсі опинилася під загрозою
Фото: з вільного доступу
Через зростання вартості місії доводиться скорочувати витрати на інші важливі проєкти.

У рамках проекту NASA "Повернення зразків з Марса" дослідники планують здійснити перший в історії запуск космічного апарату з іншої планети (який передасть на Землю зразки гірських порід Марса, в яких сподіваються знайти ознаки життя), а також перше в історії рандеву космічних апаратів на орбіті навколо іншої планети. Однак через різке зростання вартості місії – з $4.4 млрд до прогнозованих $8-11 млрд – серед експертів виникли розбіжності щодо доречності цієї місії зараз, оскільки заради неї, можливо, доведеться скасувати низку інших місій NASA.

Про це пише The Guardian.

"Повернення зразків з Марса було засноване на нереалістичних бюджетних очікуваннях, – йдеться у звіті спецкомісії космічного агентства. – Наразі не існує ні достовірних, ні узгоджених технічних, ні належним чином складених графіків, ні вартості, ні технічних базових показників, які можна було б реалізувати за наявного фінансування. Фактично, ймовірність того, що план NASA вдасться реалізувати за нинішнього бюджету, близька до нуля".

Зростаючі витрати на місію вже відіграли роль у відстроченні інших проєктів, які фінансуються NASA. Серед них проєкт Veritas, спрямований на вивчення Венери з метою з'ясування причин, з яких ця планета втратила свій потенціал придатності для життя.

Також постраждала місія Geospace Dynamics Constellation щодо вивчення верхніх шарів атмосфери. "Ви перерізаєте артерію, життєву силу нашої науки. Вся наукова діяльність NASA зазнає удару через тягар повернення зразків з Марса", – заявив у журналі Science фізик Елісон Джейнс з Університету Айови.

На даний момент Марсом їздить робот-всюдихід Perseverance, збираючи зразки поверхні планети. Через кілька років NASA планує відправити туди посадковий апарат виробництва компанії Lockheed Martin, щоб забрати у Perseverance зразки і відлетіти з ними на орбіту Марса, де передасть їх третьому апарату, розробленому Європейським космічним агентством (ESA), який вже доставить їх не Землю. Доставка на Землю запланована приблизно на 2033 рік.

Серед причин, які спровокували фінансові проблеми місії – не ретельно опрацьовані питання бактеріальної та вірусної безпеки (через дрібний прорахунок Марс можуть заразити земними організмами і навпаки), недооцінка розмірів апарату для доставки зразків, а також інфляція та дефіцит.

У результаті кілька провідних вчених закликали відмовитися від місії, хоча багато інших вважають, що її потрібно продовжувати.

NASAМарс

Останні матеріали

Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється