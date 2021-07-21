Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 07 2021 13:56

Марсохід NASA почав пошуки життя на Червоній планеті

"Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Абігейл Аллвуд
Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті
Марсохід NASA почав пошуки життя на Червоній планеті Фото: Phys.org

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.

Марсохід фіксує свої перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів та ультрафіолетового світла, збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку активності мікробів у минулому на Червоній планеті.

Фото: NASA

"Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Perseverance Абігейл Аллвуд.

Нагадаємо, що NASA показало нові знімки Марса

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.