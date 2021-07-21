ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМарсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планетіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 07 2021 13:56
Марсохід NASA почав пошуки життя на Червоній планеті
"Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Абігейл Аллвуд
Фото: Phys.org
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.
Марсохід фіксує свої перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів та ультрафіолетового світла, збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку активності мікробів у минулому на Червоній планеті.
Фото: NASA
"Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Perseverance Абігейл Аллвуд.
Нагадаємо, що NASA показало нові знімки Марса
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