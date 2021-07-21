Марсохід NASA почав пошуки життя на Червоній планеті

Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті

"Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Абігейл Аллвуд

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.

Марсохід фіксує свої перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів та ультрафіолетового світла, збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку активності мікробів у минулому на Червоній планеті.

Фото: NASA "Якщо життя було в кратері Джезеро, докази цього життя можуть бути там", - заявила член команди Perseverance Абігейл Аллвуд.

Нагадаємо, що NASA показало нові знімки Марса