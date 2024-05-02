Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія голосує на місцевих виборах, які можуть стати випробуванням для лідерства Сунака – Bloomberg

02 травня 2024, 11:23
Британія голосує на місцевих виборах, які можуть стати випробуванням для лідерства Сунака – Bloomberg
Керівна Консервативна парія вже кілька місяців відстає від опозиційної Лейбористської, згідно з опитуваннями.

У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходять місцеві вибори, які можуть поставити прем'єр-міністра Ріші Сунака в небезпечне становище, якщо керівні консерватори "зазнають значних втрат".

Про це повідомляє Bloomberg.

Тисячі політиків змагаються за понад 2 500 місць у місцевих радах, 25 місць у Лондонській асамблеї та десять посад мерів. Виборці можуть проголосувати з 7 ранку до 22.00 за місцевим часом. Очікується, що результати почнуть надходити вранці у п'ятницю, 3 травня. Підрахунок голосів у деяких регіонах триватиме до неділі, 5 травня.

Керівна Консервативна парія вже кілька місяців значно відстає від опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера в загальнонаціональних опитуваннях. Деякі аналітики прогнозують, що партія Сунака може втратити понад 400 з 900 місць у місцевих радах, які вона контролює. Але моральний дух партії і те, чи намагатимуться внутрішні недоброзичливці Сунака усунути його з посади, може залежати від долі лише двох кандидатів: мерів Тіс-Веллі і Вест-Мідлендса Бена Хоухена та Енді Стріта.

За останні роки консерватори з великими перепадами програли лейбористам і ліберальним демократам низку довиборів.

Лейбористи прагнуть здобути перемогу на ключових полях битв у Мідленді та на півночі Англії, що може також слугувати передвісником того, що буде на загальних виборах, які Сунак має провести протягом дев'яти місяців.

БританіявибориСунак

Останні матеріали

Чи змінилося ставлення Пекіна до Москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до Москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється