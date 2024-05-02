Британія голосує на місцевих виборах, які можуть стати випробуванням для лідерства Сунака – Bloomberg

Керівна Консервативна парія вже кілька місяців відстає від опозиційної Лейбористської, згідно з опитуваннями.

У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходять місцеві вибори, які можуть поставити прем'єр-міністра Ріші Сунака в небезпечне становище, якщо керівні консерватори "зазнають значних втрат".

Про це повідомляє Bloomberg.

Тисячі політиків змагаються за понад 2 500 місць у місцевих радах, 25 місць у Лондонській асамблеї та десять посад мерів. Виборці можуть проголосувати з 7 ранку до 22.00 за місцевим часом. Очікується, що результати почнуть надходити вранці у п'ятницю, 3 травня. Підрахунок голосів у деяких регіонах триватиме до неділі, 5 травня.

Керівна Консервативна парія вже кілька місяців значно відстає від опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера в загальнонаціональних опитуваннях. Деякі аналітики прогнозують, що партія Сунака може втратити понад 400 з 900 місць у місцевих радах, які вона контролює. Але моральний дух партії і те, чи намагатимуться внутрішні недоброзичливці Сунака усунути його з посади, може залежати від долі лише двох кандидатів: мерів Тіс-Веллі і Вест-Мідлендса Бена Хоухена та Енді Стріта.

За останні роки консерватори з великими перепадами програли лейбористам і ліберальним демократам низку довиборів.

Лейбористи прагнуть здобути перемогу на ключових полях битв у Мідленді та на півночі Англії, що може також слугувати передвісником того, що буде на загальних виборах, які Сунак має провести протягом дев'яти місяців.