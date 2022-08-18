40% видатків бюджету йде на виплату зарплат - Мінфін

Видатки з загального фонду держбюджету України з початку повномасштабної війни рф сягнули вже майже трильйона гривень. Майже 40% від усієї суми йде на виплату зарплат, при чому більшість з них - на грошове забезпечення військових.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 988,1 млрд гривень. У липні видатки становили 174,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 серпня 2022 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

1. 386,6 млрд грн (у липні – 81,7 млрд грн) - оплата праці з нарахуваннями, або 39,1% від загального обсягу видатків за період, починаючи з 24 лютого, з них:

· на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень, або 29,1% від загального обсягу (у липні – 62 млрд грн);

2. 234,6 млрд грн (у липні – 42 млрд грн) - на оплату використання товарів і послуг, або 23,7% від обсягу видатків. У тому числі:

· 135,1 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

· 62,2 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

3. 214,2 млрд грн (у липні – 38,9 млрд грн) - соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків. У тому числі:

· 89,4 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

· 66,1 млрд грн - для виплати Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

· 30,4 млрд грн - допомога в рамках програми “єПідтримка”.

4. 65,2 млрд грн (у липні – 3,1 млрд грн) - обслуговування державного боргу, або 6,6% від загального обсягу;

5. 64,1 млрд грн (у липні – 6,5 млрд грн) - трансферти місцевим бюджетам, або 6,5% від загального обсягу.

Раніше Мінфін повідомляв, що Канада надала Україні кредит на 10 років під 1,69% річних.