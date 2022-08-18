НОВИНИЗагальна сума кредиту становить 1,45 млрд канадських доларів, перший мільярд отриманий в червні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін: кредит від Канади наданий на 10 років під 1,69% річних
Фото: 24tv.ua
Україна залучила пільговий кредит від Канади через механізм адміністративного рахунку МВФ, сьогодні надійшла друга частина кредиту на 450 млн канадських доларів, повідомило сьогодні міністерство фінансів.
"До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Кошти надані через механізм адміністративного рахунку МВФ. Загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,2 млрд доларів США). Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних", - пояснило міністерство.
Глава Мінфіну України Сергій Марченко подякував Канаді за підтримку у "надзвичайно складний історичний період" для країни. Він впевнений, що ці кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором.
Як повідомляв сьогодні iPress, другий транш у 450 млн канадських доларів будуть спрямовані на закупівлю газу до опалювального сезону. Про це написав у Twitter прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
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