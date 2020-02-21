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431 кілометр за пів хвилини: Czinger представила потужний гіперкар

“Нова американська компанія представила гіперкар 21C”
Американська компанія Czinger представила потужний гіперкар Czinger 21C зі швидкістю до 431 км за годину.
431 кілометр за пів хвилини: Czinger представила потужний гіперкар

Про це повідомляє Autocar,передає УКРІНФОРМ.

“Нова американська компанія представила гіперкар 21C”, - йдеться у повідомленні.

Всього у світі буде виготовлено 80 екземплярів.

Як повідомляється, автомобіль має 2,88-літровий двигун V8 з потужністю в 1250 кінних сил.

Гіперкар може розігнати з 0 до 100 км впродовж 1,9 секунди, а набрати з 0 максимальну швидкість у 431 км автомобіль зможе за 29 секунд.

Зазначається, що деякі компоненти швидкісного авто були надруковані на 3D-принтері.

Нагадаємо, що Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделей.

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21 02 2020 16:00
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