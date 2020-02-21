ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Czinger представила потужний гіперкар Czinger 21C зі швидкістю до 431 км за годину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
431 кілометр за пів хвилини: Czinger представила потужний гіперкар
“Нова американська компанія представила гіперкар 21C”
Про це повідомляє Autocar,передає УКРІНФОРМ.
“Нова американська компанія представила гіперкар 21C”, - йдеться у повідомленні.
Всього у світі буде виготовлено 80 екземплярів.
Як повідомляється, автомобіль має 2,88-літровий двигун V8 з потужністю в 1250 кінних сил.
Гіперкар може розігнати з 0 до 100 км впродовж 1,9 секунди, а набрати з 0 максимальну швидкість у 431 км автомобіль зможе за 29 секунд.
Зазначається, що деякі компоненти швидкісного авто були надруковані на 3D-принтері.
Нагадаємо, що Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделей.
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