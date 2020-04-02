Mercedes за два роки випустить понад 30 нових моделей

“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделей.

Про це повідомляє портал Autocar із посиланням на високопоставлених працівників компанії,передає УКРІНФОРМ.

“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом йдеться про 32 нових моделей, серед яких будуть не тільки електрокари, але й, зокрема, гіперкари, позашляховики та гібридні автомобілі.

У компанії наголосили, що Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю.

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року німецькі автовиробники скоротили обсяги свого виробництва на рекордні 9% до мінімального за останні 23 роки рівня.