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Mercedes за два роки випустить понад 30 нових моделей

“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”
Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделей.
Mercedes за два роки випустить понад 30 нових моделей ukrinform.ua

Про це повідомляє портал Autocar із посиланням на високопоставлених працівників компанії,передає УКРІНФОРМ.

“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом йдеться про 32 нових моделей, серед яких будуть не тільки електрокари, але й, зокрема, гіперкари, позашляховики та гібридні автомобілі.

У компанії наголосили, що Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю.

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року німецькі автовиробники скоротили обсяги свого виробництва на рекордні 9% до мінімального за останні 23 роки рівня.

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04 02 2020 13:20
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