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Автовиробництво у Німеччині впало до рекордно низького рівня

Загалом у 2019 році німецькі компанії виготовили 4,66 мільйона автомобілів — це на 18% менше за обсяги виробництва у 2016 році
За підсумками 2019 року німецькі автовиробники скоротили обсяги свого виробництва на рекордні 9% до мінімального за останні 23 роки рівня.
Автовиробництво у Німеччині впало до рекордно низького рівня Фото: avtoif.org.ua

Про це повідомляє Bloomberg, передає "Громадське".

Скорочення виробництва в автомобільній галузі спостерігається третій рік поспіль на тлі проблем з економікою країни, яка уповільнюється.

Загалом у 2019 році німецькі компанії виготовили 4,66 мільйона автомобілів — це на 18% менше за обсяги виробництва у 2016 році.

Аналітики пов'язують падіння однієї з провідних галузей найбільшої економіки у Європі з падінням попиту на машини за кордоном. Це відбувається на тлі торговельної війни між США та Китаєм, яка впливає на попит у світі та може спричинити близько 700 мільярдів доларів збитків світовій економіці у 2020 році.

Нагадаємо, що Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч.

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08 01 2020 16:20
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