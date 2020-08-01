Автовиробництво у Німеччині впало до рекордно низького рівня
Про це повідомляє Bloomberg, передає "Громадське".
Скорочення виробництва в автомобільній галузі спостерігається третій рік поспіль на тлі проблем з економікою країни, яка уповільнюється.
Загалом у 2019 році німецькі компанії виготовили 4,66 мільйона автомобілів — це на 18% менше за обсяги виробництва у 2016 році.
Аналітики пов'язують падіння однієї з провідних галузей найбільшої економіки у Європі з падінням попиту на машини за кордоном. Це відбувається на тлі торговельної війни між США та Китаєм, яка впливає на попит у світі та може спричинити близько 700 мільярдів доларів збитків світовій економіці у 2020 році.
Нагадаємо, що Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч.
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