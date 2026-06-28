У німецькому Лейпцигу до понеділка не ходитимуть трамваї

Через спеку там "пливе" асфальт.

Трамваї в німецькому місті Лейпциг не курсуватимуть до ранку понеділка. Аномальна спека спричинила пошкодження колій для транспорту.

У Лейпцизькій транспортній компанії спочатку планували зупинити транспорт лише до ночі неділі, проте згодом вирішили подовжити термін до 3:30 ранку понеділка за місцевим часом.

Перевізник стверджує, що висока температура призвела до того, що на багатьох ділянках мережі герметик для асфальту та бетону затік у рейки, де згодом затвердів. Через це безпечний рух трамваїв наразі неможливий.