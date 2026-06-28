У німецькому Лейпцигу до понеділка не ходитимуть трамваї
28 червня 2026, 17:13
Через спеку там "пливе" асфальт.
Трамваї в німецькому місті Лейпциг не курсуватимуть до ранку понеділка. Аномальна спека спричинила пошкодження колій для транспорту.
Про це повідомляє Spiegel.
У Лейпцизькій транспортній компанії спочатку планували зупинити транспорт лише до ночі неділі, проте згодом вирішили подовжити термін до 3:30 ранку понеділка за місцевим часом.
Перевізник стверджує, що висока температура призвела до того, що на багатьох ділянках мережі герметик для асфальту та бетону затік у рейки, де згодом затвердів. Через це безпечний рух трамваїв наразі неможливий.
Обмеження запровадили для всіх трамвайних маршрутів міста. Водночас автобуси, як передає медіа, продовжують курсувати за звичним графіком.
Нагадаємо, Європою прокотилася хвиля спеки з подекуди рекордними показниками температури. Погода вже призвела до смертей серед літніх людей та збільшення кількості потопельників, оскільки люди шукають полегшення від спеки в річках та озерах.