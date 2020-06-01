Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Tesla збільшила поставки електромобілів на 50%

Tesla випустила вже близько 1 тис. автомобілів на заводі Gigafactory 3 в Шанхаї
У четвертому кварталі 2019 року компанія збільшила поставки дилерам до 112 тис. електромобілів у порівнянні з 97 тис. в попередні три місяці.У жовтні-грудні поставки Model 3 склали 92,55 тис., Model S і Model X - 19,45 тис.
Tesla збільшила поставки електромобілів на 50% Тесла. Фото: CNET

Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч, повідомляє "Економічна правда".

Таким чином, компанія вклалася в свій прогноз, що становив 360-400 тис.

У четвертому кварталі 2019 року компанія збільшила поставки дилерам до 112 тис. електромобілів у порівнянні з 97 тис. в попередні три місяці.У жовтні-грудні поставки Model 3 склали 92,55 тис., Model S і Model X - 19,45 тис.

При цьому компанія випустила 104,891 тис. електромобілів (в третьому кварталі - 96,155 тис.), включаючи 86,958 тис. Model 3, а також 17,933 тис. Model S і Model X.

Також в прес-релізі говориться, що Tesla випустила вже близько 1 тис. автомобілів на заводі Gigafactory 3 в Шанхаї. 

Будівництво цього підприємства стартувало в січні 2019 року, воно було зведено менш ніж за десять місяців. 

В результаті компанія приступила до виробництва з випередженням графіка. Раніше повідомлялося, що спочатку завод буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків в рік. 

Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі. Це перше підприємство Tesla за межами США.

Нагадаємо, що Tesla інвестує майже 4 млрд євро у свій перший європейський завод.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2020 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.