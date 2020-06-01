Tesla збільшила поставки електромобілів на 50%

Tesla випустила вже близько 1 тис. автомобілів на заводі Gigafactory 3 в Шанхаї

У четвертому кварталі 2019 року компанія збільшила поставки дилерам до 112 тис. електромобілів у порівнянні з 97 тис. в попередні три місяці.У жовтні-грудні поставки Model 3 склали 92,55 тис., Model S і Model X - 19,45 тис.

Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч, повідомляє "Економічна правда".

Таким чином, компанія вклалася в свій прогноз, що становив 360-400 тис.

У четвертому кварталі 2019 року компанія збільшила поставки дилерам до 112 тис. електромобілів у порівнянні з 97 тис. в попередні три місяці.У жовтні-грудні поставки Model 3 склали 92,55 тис., Model S і Model X - 19,45 тис.

При цьому компанія випустила 104,891 тис. електромобілів (в третьому кварталі - 96,155 тис.), включаючи 86,958 тис. Model 3, а також 17,933 тис. Model S і Model X.

Також в прес-релізі говориться, що Tesla випустила вже близько 1 тис. автомобілів на заводі Gigafactory 3 в Шанхаї.

Будівництво цього підприємства стартувало в січні 2019 року, воно було зведено менш ніж за десять місяців.

В результаті компанія приступила до виробництва з випередженням графіка. Раніше повідомлялося, що спочатку завод буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків в рік.

Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі. Це перше підприємство Tesla за межами США.

Нагадаємо, що Tesla інвестує майже 4 млрд євро у свій перший європейський завод.