Tesla інвестує майже 4 млрд євро у свій перший європейський завод

Загальний обсяг виробництва становитиме до 150 тис. електрокарів на рік, повідомляє Deutsche Welle

Початок будівництва заводу заплановано на перший квартал 2020 року. Він розташовуватиметься у невеликому населеному пункті Грюнгайде, приблизно за 40 км на південний схід від Берліна.

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати у свій перший європейський завод майже 4 млрд євро, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що після завершення першого етапу будівництва на підприємстві працюватимуть понад 3 тис. осіб. Надалі кількість співробітників зросте до 7-8 тис. людей.

Початок будівництва заводу заплановано на перший квартал 2020 року. Він розташовуватиметься у невеликому населеному пункті Грюнгайде, приблизно за 40 км на південний схід від Берліна.

Випуск перших електромобілів, якими стануть Model Y, має стартувати до кінця 2021 року. Загальний обсяг виробництва становитиме до 150 тис. електрокарів на рік, повідомляє Deutsche Welle.

Відповідно до угоди про наміри, укладеної між Tesla та урядом федеральної землі Бранденбург, де розташований Грюнгайде, завод займе 300 га. Обидві сторони намагатимуться "якомога швидше ухвалити обов'язкові рішення" щодо проекту, наводить текст документа Bild am Sonntag. За інформацією видання, американський виробник має намір викупити ще приблизно 10 га у розташованого поруч центру вантажних перевезень. У разі згоди з боку уряду ФРН і Євросоюзу Tesla може розраховувати на державну підтримку в розмірі близько 300 млн євро.

Про плани побудувати біля Берліна Gigafactory 4 голова Tesla Ілон Маск оголосив 12 листопада в столиці ФРН на церемонії вручення йому премії "Золоте кермо", що присуджують тижневики Bild am Sonntag і Auto Bild.

Свій перший завод за межами США Tesla відкрила в Китаї. Наприкінці жовтня компанія оголосила про те, що електромобілі Model 3, які випускають у Шанхаї на заводі під назвою Gigafactory 3, стали доступні для попереднього замовлення. Очікується, що першу партію буде передано клієнтам на початку 2020 року.

Нагадаємо, що Tesla побудує в Берліні свій перший європейський завод із випуску електрокарів