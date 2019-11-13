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Tesla побудує в Берліні свій перший європейський завод із випуску електрокарів

Наприкінці жовтня компанія оголосила про те, що електромобілі Model 3, які випускають у Шанхаї на заводі під назвою Gigafactory 3, стали доступні для попереднього замовлення
За словами Маска, завод, який називатиметься Gigafactory 4, буде розташований поряд із новим міжнародним аеропортом Берліна. Там же планується побудувати інженерно-конструкторський центр компанії.
Tesla побудує в Берліні свій перший європейський завод із випуску електрокарів Фото: Укрінформ

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. побудує в Німеччині свій перший європейський завод, на якому складатимуть електрокари, пише The Wall Street Journal з посиланням на голову компанії Ілона Маска, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Маска, завод, який називатиметься Gigafactory 4, буде розташований поряд із новим міжнародним аеропортом Берліна. Там же планується побудувати інженерно-конструкторський центр компанії.

Раніше Tesla повідомляла, що планує розпочати виробництво автомобілів в Європі у 2021 році. На своєму першому європейському підприємстві компанія випускатиме електрокари Model 3 та Model Y.

Свій перший завод за межами США Tesla відкрила в Шанхаї.

Наприкінці жовтня компанія оголосила про те, що електромобілі Model 3, які випускають у Шанхаї на заводі під назвою Gigafactory 3, стали доступні для попереднього замовлення. Очікується, що першу партію буде передано клієнтам у першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, що Tesla представила електрокар Model Y

 
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13 11 2019 11:11
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