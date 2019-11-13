Tesla побудує в Берліні свій перший європейський завод із випуску електрокарів
Американський виробник електромобілів Tesla Inc. побудує в Німеччині свій перший європейський завод, на якому складатимуть електрокари, пише The Wall Street Journal з посиланням на голову компанії Ілона Маска, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Маска, завод, який називатиметься Gigafactory 4, буде розташований поряд із новим міжнародним аеропортом Берліна. Там же планується побудувати інженерно-конструкторський центр компанії.
Раніше Tesla повідомляла, що планує розпочати виробництво автомобілів в Європі у 2021 році. На своєму першому європейському підприємстві компанія випускатиме електрокари Model 3 та Model Y.
Свій перший завод за межами США Tesla відкрила в Шанхаї.
Наприкінці жовтня компанія оголосила про те, що електромобілі Model 3, які випускають у Шанхаї на заводі під назвою Gigafactory 3, стали доступні для попереднього замовлення. Очікується, що першу партію буде передано клієнтам у першому кварталі 2020 року.
Нагадаємо, що Tesla представила електрокар Model Y
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