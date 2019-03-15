Tesla представила електрокар Model Y
Це друга доступна модель компанії. Першою Tesla випустить версію Model Y вартістю 47 тисяч доларів, повідомляє ВВС.
За словами засновника компанії Ілона Маска, більш доступний варіант електрокара, за ціною 39 тисяч доларів, буде доступний у 2021 році. Перша, більш дорога, версія Model Y зможе проїхати 482 кілометра (300 миль) на одному заряді. Стандартна модель зможе проїхати 370 кілометрів (230 миль) на одному заряді.
Model Y схожа на попередню доступну модель компанії, Model 3, але вона на 10% більша, а також обладнана панорамним дахом.
Нагадаємо, у компанії Tesla передумали закривати всі автосалони для продажу своїх автомобілів та вирішили залишити найбільш прибуткові та важливі магазини. Як наслідок, ціну на електромобілі вирішили підняти на 3%.
1 березня компанія Tesla оголосила, що закриє всі свої офлайнові магазини, щоб знизити ціну на Model 3 до обіцяних $35 тисяч і вийти зі збитків.
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