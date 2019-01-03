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Tesla закриє всі магазини і повністю перейде на онлайн-продажі

Закриття магазинів дозволить знизити вартість на автомобілі в середньому на 6%
Компанія Tesla оголосила, що закриє всі свої офлайнові магазини, щоб знизити ціну на Model 3 до обіцяних $35 тисяч і вийти зі збитків.
Tesla закриє всі магазини і повністю перейде на онлайн-продажі Фото: teslarati.com

Закриття магазинів дозволить знизити вартість на автомобілі в середньому на 6%, підрахували в Tesla,  повідомила прес-служба компанії.

Частину торгових площ використовуватимуть як шоуруми, сервісні й інформаційні центри, але продажі буде повністю переведено в онлайн.

Також компанія відмовиться від тест-драйву під час покупки. Замість цього покупцям дадуть сім днів (або тисячу миль) на те, щоб повернути автомобіль і отримати гроші назад. Компанія впевнена, що, сівши за кермо Tesla, водій не захоче повертати машину.

Ілон Маск обіцяв продавати Model 3 по $35 тисяч, оскільки передбачалося, що це буде перша масова модель Tesla. Стримати ціну не вдалося - під час запуску мінімальна ціна Model 3 становила $49 тисяч, потім знизилася до $43 тисяч.

Раніше повідомляли, що виробник електромобілів Tesla вирішив скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

Нагадаємо, 21 лютого, в Одесі затримали двох шахраїв, причетних до діяльності фейкового представництва американської компанії Tesla Motors Inc.

 
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01 03 2019 12:51
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