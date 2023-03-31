45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення росією дітей в Україні
31 березня 2023, 08:59
Фото: akcentinfo.com
45 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих росією територій України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Написав він в Twitter.
"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей росією", – затвітив міністр.
"Ми потребуємо рішучих спільних дій, щоб зупинити цю геноцидну практику, повернути дітей назад в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", – йдеться в пості.Раніше в ОБСЄ заявили, що росія не готова і не хоче миру.