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45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення росією дітей в Україні

31 березня 2023, 08:59
45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення росією дітей в Україні
Фото: akcentinfo.com
45 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих росією територій України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Написав він в Twitter.

"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей росією", – затвітив міністр. 

"Ми потребуємо рішучих спільних дій, щоб зупинити цю геноцидну практику, повернути дітей назад в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", – йдеться в пості.

Раніше в ОБСЄ заявили, що росія не готова і не хоче миру.
РосіяЄБСЄ

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