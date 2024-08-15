500-тисячне військо НАТО перебуває у стані підвищеної боєготовності
Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер в інтерв'ю агентству PAP.
"НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів "холодної війни", і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності", - заявив Бауер.
Він додав, що союзники також погодилися посилити протиповітряну і протиракетну оборону.
"Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі", - зазначив він.
За його словами, чи є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим.
Також Бауре зазначив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу. "Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика", - сказав Бауер.
"Ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку росії", - додав Бауер.
Адмірал вважає, що НАТО розгорнуло боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою.Нещодавно ми також писали, що Україна працює над реалізацією спільного захисту від російських ракет з НАТО.