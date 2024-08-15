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500-тисячне військо НАТО перебуває у стані підвищеної боєготовності

15 серпня 2024, 15:12
500-тисячне військо НАТО перебуває у стані підвищеної боєготовності
Фото: з вільного доступу
Усе через росію, яка і далі чинить агресію.
В стан бойової готовності приведені більше півмільйона військовослужбовців НАТО. 

Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер в інтерв'ю агентству PAP

"НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів "холодної війни", і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності", - заявив Бауер.

Він додав, що союзники також погодилися посилити протиповітряну і протиракетну оборону. 

"Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі", - зазначив він.

За його словами, чи є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим. 

Також Бауре зазначив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу. "Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика", - сказав Бауер.

"Ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку росії", - додав Бауер. 

Адмірал вважає, що НАТО розгорнуло боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою.

Нещодавно ми також писали, що Україна працює над реалізацією спільного захисту від російських ракет з НАТО.
РосіяНАТОРоб Бауер

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