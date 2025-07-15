Проте Трамп нарешті зайняв тверду позицію щодо росії.

Головна представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас заявила, що 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав рф на укладення мирної угоди, це надто довго.

Про це інформує газета The Telegraph.

В понеділок, 14 липня, американський президент пообіцяв санкції проти кремля, якщо угоди не буде "за 50 днів", однак Каллас вважає цей термін "дуже довгим".

"50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб", – сказала вона.

За словами дипломатки, Трамп займає тверду позицію щодо росії, що дуже позитивно.

Також вчора Трамп заявив, що Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів".