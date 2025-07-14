Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів" – Трамп

Він додав, що є одна країна, яка має 17 Patriot, готових до відправки.

Американскьий президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримає додаткові зенітно-ракетні системи Patriot "протягом декількох днів".

Про це повідомляє портал Європейська правда, посилаючись на слова Трампа під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава Білого дому сказав, що схема з постачання військової допомоги Україні за рахунок європейських держав стосується і систем Patriot, а точніше "повної комплектації з батареями".

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – сказав Трам.

За його словами, "є одна країна, яка має 17 Patriot, готових до відправки", не уточнивши, про яку саме країну йдеться.

"І ми будемо працювати над угодою, за якою 17 або значна частина з 17 будуть відправлені на поле бою. І це можна зробити дуже швидко", – зазанчив Трамп.