50 українських військових прибудуть до Румунії для тренувань на літаках F-16

Президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців у Румунії.

Десятки солдатів навчатимуться керуванню винищувачами F-16 на військовій базі Фетешть, повідомляє румунський телеканал Digi24

Також глава держави дав зелене світло для військових перевезень в Україну.

У листі до парламенту президент повідомив, що схвалив транзит обладнання і матеріальних цінностей, переданих Фінляндією Україні, а також підготовку близько 50 українських військовослужбовців.

На порядку денному понеділкового засідання спільного керівництва обох палат парламенту - лист Президента Клауса Йоханніса, в якому він інформує парламент про те, що схвалив транзит обладнання та матеріальних цінностей, наданих Фінляндією Україні, а також підготовку близько 50 українських військовослужбовців.

Інформація Президента була передана до оборонних комітетів і буде винесена на голосування на порядку денному наступного спільного пленарного засідання. Влада не повідомила, коли розпочнеться навчання, але джерела Digi24 кажуть, що українські солдати мають прибути на авіабазу "Фетешть" цього літа.

Очікується, що навчання польотам на F-16 завершиться наприкінці року.

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